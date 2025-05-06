墮屏意外今作結案陳詞　藝能3職員辯稱無動機提供虛假資料

男團MIRROR於2022年7月28日舉行的紅館演唱會，「阿Mo」李啟言等兩名舞蹈員被懸掛半空的巨型屏幕飛鍘擊中。事後演唱會工程總承辦商藝能工程被揭涉虛報屏幕重量，藝能3名職員否認串謀欺詐罪，案件經審訊後，3人早前被裁定表證成立，今(6日)於區院作結案陳詞。控方力陳兩名身為藝能經理的被告知悉藝能申報的資料屬虛假；來自另一所公司的被告則對涉案負重表資料有「完整認知」。辯方則強調被告只是員工，無動機提供虛假資料。法官把案件押後至5月30日裁決。

3名被告依次是吳凱瑩（41歲，項目經理）、林志華（60歲，工程統籌）及梁耀祖（48歲，項目經理）。3人同被控一項串謀詐騙罪及交替欺詐罪，被控於2022年5月19日至7月25日期間，串謀向康文署經理訛稱兩個負重表內註明的各項設備重量為實際重量，以誘使署方經理允許「MIRROR. WE. ARE. LIVE CONCERT 2022」的演唱會繼續舉行。

據控方結案陳詞指，被告吳凱瑩和林志華知悉每塊屏幕的實際重量，並知道藝能申報的資料屬虛假，而藝能須確保它們呈交康文署審批的資料完整和準確，當時吳和林應「格外注意」紅館懸掛物的重量。至於被告梁耀祖，他須就涉案演唱會負重表等資料，解答康文署外聘工程顧問代表的問題，認為有「強烈跡象」顯示，梁對演唱會負重表有「完整認知」。辯方則指兩張負重表格上確充滿大意愚蠢的低級錯誤，但眾被告並非刻意欺騙康文署，而粗心大意無法構成欺詐罪行的基礎。

案件編號：DCCC 291/2023