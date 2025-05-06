關鍵基礎設施辦公室　政府擬設3首長職位　每年開支千萬元

政府建議在新設立的關鍵基礎設施（電腦系統安全）專責辦公室下，開設3個首長級職位，以全面落實《保護關鍵基礎設施（電腦系統）條例》。當局今日（6日）於立法會保安事務委員會時表示，條例的政策目標是要保障香港關鍵基礎設施的電腦系統安全，以減低網絡攻擊對必要服務的威脅，而專責辦公室的編制總共會有32人，3個首長級職位每年平均員工開支總額大約為1,000萬港元。局方會在《條例》落實一段時間運作上軌道後，再檢視兩位副專員的工作是否可以由專員或下屬分擔。

局方表示，香港的交通、能源、金融、通訊等關鍵服務，愈來愈依賴電腦系統運作，一旦系統受攻擊，不單影響市民生活，更可能嚴重影響社會和經濟活動的運作。今年3月立法會通過《條例》，以要求關鍵基礎設施營運者履行三大責任，即是：架構責任、預防責任、和事故通報及應對責任。

為有效實施《條例》，當局計劃在2026年1月1日正式成立關鍵基礎設施（電腦系統安全）專責辦公室，其主要職責包括：識別關鍵基礎設施和指定營運者、制定《實務守則》、監察合規情況、應對網絡攻擊、以及復原系統及調查事故等。而為營運專責辦公室，當局建議開設3個首長級的職位，包括一個首長級第3點常額的專員職位，以及兩個首長級第1點有時限3年的副專員職位，帶領一個由29個來自不同相關職系的同事組成的團隊以落實《條例》。換言之，專責辦公室的編制總共會有32人。