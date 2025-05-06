疏導旅客人流點壓力　議員促探討預約訪景點　拓深度遊路線

旅客增長，但部分配套設施未能配合。有議員建議政府善用科技讓旅客知悉熱門景點排隊時間，並探索讓旅客可預約到訪景點，同時與業界開拓多元的深度遊路線行程，考慮參考境外模式，在熱門景點增設旅遊大使，實時提供景點及旅遊資訊。

針對旅客人流壓力點及應對訪港旅客新常態與旅行模式，議員鄭泳舜指需開拓多元的旅遊景點，包括生態及山徑遊、十八區文化深導遊、城市漫步及美食之旅等路線。他認為可推出一日遊、兩日及三日遊等景點及路線建議，迎合旅客出行模式及喜好，增強旅客體驗，吸引他們訪港及再度訪港。

他又認為本港過往旅遊配套以配合旅行團為主，現時訪港旅客以自由行居多，本港確實要追上變化，開拓及推動更新旅遊服務，以全方位角度增加香港對旅客的承載能力。他建議政府善用新科技解決旅客排隊及預約景點情況，參考境外城市在熱門景點增設旅遊社區大使，並招募懂普通話及英語的青年學生或退休人士擔任。

針對個別景點，他建議增加與啟德體育園相關及周邊的配套服務或體驗遊，以配合盛事的舉辦，同時可推介更多適合旅客出行的觀光巴士路線，包括新增尖沙咀碼頭到西九文化區隨上隨落的穿梭巴士路線。

他續稱，應針對如打卡遊等熱門景點增設便民設施，考慮推出「Hong Kong Pass」，結合多項旅遊景點如山頂纜車、主題公園、一天遊行程、觀光巴士收費產品，並加入文化表演與體育賽事套票，以優惠價格推出，方便自由行旅客使用。