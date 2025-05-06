調查指8成人不知疣具傳染性　5成人會使用公共毛巾

雖說疣是常見的皮膚問題，惟不少港人對其認知仍然不足。有機構於今年1至2月在香港進行一項「港人衞生意識及皮膚健康調查」，透過網上問卷訪問共621位受訪者，發現有50%受訪者會於酒店、健身室、美容院、水療中心等公共場所使用公共毛巾，有44%會於進行瑜伽、泰拳，或到訪游泳池時赤腳行走。調查亦發現，有33%受訪者未知疣具有傳流性，更部分人將之與雞眼、細菌感染及發炎等皮膚問題混淆，有80%受訪者不知道疣屬於傳染性皮膚病。機構提醒，誤解病情可能導致市民延誤治療，增加交叉感染風險。

調查結果顯示，有50%人會於公共場所使用公共毛巾、40%人會與家人共用毛巾、抹手巾、化妝粉撲等。醫生何嘉謙表示，相關行為可能導致細菌感染並將疣傳染至他人。由於不同類型的HPV病毒可導致不同種類的疣，而HPV喜歡溫暖潮濕的環境，並透過接觸患者皮膚或帶有病毒的物品傳播，故與家人共用個人衞生用品，或於公共場所接觸或使用共用物品，均會增加感染風險。

何續指，感染疣後，患者皮膚通常會出現局部增生，形成肉色或啡色的凸起顆粒或硬塊，常見於面部、頸部、手部和足部等。由於疣具有傳染性，其數量可能隨時間而增加，最初可能僅有少數，逐漸發展至數十甚至數百個不等。