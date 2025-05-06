首屆反貪專業文憑結業　學員今起投入不同崗位

廉政公署首屆資歷認證「反貪專業文憑｣上周六(3日)結業，共48名學員完成為期20個星期的入職培訓，並於今日(6日)正式投入廉署不同工作崗位。有學員指，課程為其裝備反貪專業技能，為日後反貪「實戰」打好根基。有學員期望未來能學以致用，以「貼地」的方式推廣反貪信息。

香港國際廉政學院及廉署「反貪專業文憑｣入職課程，去年12月同獲香港學術及職業資歷評審局頒授資歷架構第五級別認證(即相當於大學學士學位級別)，學院同月舉辦首屆「反貪專業文憑｣入職課程，首批學員來自執行處及社區關係處，分別任職調查主任、助理調查主任及廉政教育主任。

課程內容涵蓋本地、國家及海外的反貪法制，以及各項有關執法、防貪和教育的全方位知識及技能，包括調查搜證、電腦鑑證、財務調查、制度防貪策略、倡廉宣傳教育等，旨在培訓學員能有效並專業地打擊貪污。學員受訓期間亦獲安排到訪內地學習考察，親身感受國家反腐工作與社會發展的成就。

廉署執行處調查主任姚孝璁是畢業學員之一，他獲頒「傑出表現金獎」及「優秀學業成績獎」。他指為期20個星期的課程，讓他了解貪污罪行複雜多變，親身體驗到反貪是艱巨任務，肅貪倡廉的工作除有賴執法、預防及教育「三管齊下」的策略，國際合作亦至關重要。多元化的課程不僅為他裝備好反貪專業技能，同時拓闊其國家和國際視野，為日後反貪「實戰」工作打好根基。

另一畢業學員、廉署社區關係處廉政教育主任布康敏是「傑出表現銀獎」的得主，她表示，她曾從事公關工作，受廉署推陳出新的宣傳策略吸引而投考廉署。她指課程期間與一眾調查人員一起熟習反貪法例，希望未來能學以致用，在廉署分區辦事處的工作上，以嶄新及「貼地」的方式，向公眾推廣反貪信息，將廉潔種子植根社會各階層。