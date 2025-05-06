五一長假錄110萬入境旅客　內地佔92萬人次

旅客在馬路及路牌上打卡。

一連五日的內地五一長假昨日(5日)結束，節慶安排跨部門工作小組今日(6日)表示，入境事務處錄得合共約110萬入境旅客人次經各海陸空管制站訪港，當中內地旅客約92萬人次，按年上升約20%，佔總入境旅客約84%；非內地旅客約18萬人次，按年上升約31%。

內地旅客入境最高峰日子為上周五(2日)，約有27萬內地旅客人次訪港。五一長假期間最多內地旅客使用的入境口岸為高鐵西九龍，其次為落馬洲支線。整體口岸運作及運輸服務暢順。酒店入住率普遍達到90%。

內地入境旅行團方面，五一長假周期間共有超過900個內地入境旅行團接近33,000人次到港，過夜行程佔約70%，旅行團數目大幅超越去年同期60%，同時亦超越疫情前水平。

港府指，五一長假期間市面人流暢旺，氣氛熱鬧，不少零售和餐飲業界人士表示他們的生意較去年有所增長。文化體育及旅遊局會與有關部門及業界總結是次經驗，優化各個環節，例如加強人流壓力點的電訊網絡容量並加強資訊發布、及針對旅客新常態旅遊模式而提供更完善配套等，務求在日後繼續為訪港旅客帶來優質旅遊體驗。