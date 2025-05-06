飲食配搭有禁忌　羊肉配西瓜「相剋」!

日常生活中，飲食健康愈來愈備受重視，除了注重營養與味道，坊間更有流傳各種食物之間的「相剋」關係，例如「菠菜配豆腐」、「榴槤配啤酒」等是「有毒組合」的說法。究竟某些食物是否會損害健康，甚至帶來嚴重後果，又有否科學根據呢？《東呼即應》請來營養師及中醫師，為大家拆解常見食物配搭的迷思。

《東呼》團隊日前向市民了解坊間流傳的食物「相剋」組合的認知。劉小姐表示，曾聽過菠菜鐵質較高，與豆腐一同食用會形成「草酸鈣」，可能會導致肚痛。市民呂太則稱，有指蟹與柿子一起吃的話，可能會導致痕癢及肚瀉等敏感反應。

家營營養中心註冊營養師黃彥澄指，市民最常聽聞的「相剋」食物搭配，便是蟹及柿子。由於蟹肉屬於高蛋白食物，而柿子含有單寧酸，是一種反營養素，攝取後可能會令蛋白質沉澱，亦可抑制消化酶，更可影響吸收，導致腸胃不適，甚至出現腸絞痛徵狀。

至於另一個經常被指「相剋」的組合「蝦」和「橙」，黃則指出，一般人認為蝦中含「有機砷」，若再配搭橙及檸檬等維他命C較豐富的水果，便可能演變成中毒。不過，由於蝦中的有機砷是無害的，加上橙或檸檬等水果內的也不是很高濃度的維他命C，故不會引致中毒。

對於「豆腐加菠菜」、「牛奶加菠菜」是否有害，黃彥澄指出，豆腐、牛奶中含有鈣質，而菠菜就有草酸，混合後會形成「草酸鈣」，導致鈣質吸收降低，但一般不會引起不適，而人體亦會將草酸鈣直接排出體外，不會吸收，故也不會有腎結石的問題。

另外，不少人吃飯時喜歡飲茶解膩，黃就提醒，茶含有單寧酸，與柿子一樣會抑制鐵質吸收，故進食蛋白質食物，又或者含有比較豐富鐵質的紅肉時，建議不要同時飲茶，便可改善情況。

周一(5日)是廿四節氣中的「立夏」，夏天不少人愛吃西瓜消暑解渴，不過亦有指西瓜與羊肉一起進食會傷身。註冊中醫師徐澤昌指出，從中醫角度而言，西瓜味甘性寒，有清熱解暑、除煩止渴及利小便之效；羊肉則屬性甘熱，有助健脾溫中、保腎壯陽及益氣養血。由於兩種食物屬性相反，一寒一熱，雖說並不會特別傷元氣，但脾胃弱人士進食羊肉後再吃西瓜，可能引起腸胃不適，甚至肚瀉，導致正氣受損。

東網於2022年曾報道，有泰國軍人進食兩塊榴槤及半支啤酒後，突然離奇暴斃，引起社會關注。徐澤昌就解釋，對中醫來說，榴槤屬溫熱食物，而雖然啤酒清熱但「濕」，加上酒精本身亦有行氣活血作用。若「濕」的飲品加上榴槤，可能令脾胃功能受損而出現不適。