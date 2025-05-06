薯餅硬如錘仔　爽腩河無爽腩

胡亂進食隨時影響身體機能，甚至危害健康。近日網上流傳一段影片，有人展示自己於大埔一間連鎖快餐店購買的早餐，片中人拿起一塊薯餅，將其大力敲擊桌面。不過原本應該外脆內軟的薯餅撞擊後卻「毫髮無損」，甚至鑿到枱面時發出清脆的「嘭嘭聲」，令一眾網民大感驚訝。有人笑言「（薯餅）硬過我條命！」，亦有人戲謔可以將該塊薯餅「當錘仔用」。

另外，有食客於網上分享自己上月26日在將軍澳光顧一間粉麵店，叫了一碗「爽腩河粉」，惟碗中的牛腩肉欠奉，只有一碗河粉配「皮」(牛筋膜)。他向食肆職員反映後，職員卻辯稱「正宗爽腩係食皮嘅，你無食過爽腩咩？」

食客隨即於飲食網站搜尋，發現該店「爽腩河」的網上圖片中，均有牛腩肉。他拿着照片向樓面及廚房職員查問，結果對方不懂作答之餘，亦未有幫他替換，令他生氣謂「惟有當跌錢 ！」隨後一口未吃便憤然結帳離開。事件引來大批網民留言，有人批評片主收到的食物「貨不對辦」，卻仍願付款，是縱容不良商戶騙人的行為；亦有人笑言，河粉中的「皮」，「不說以為是鵝腸」。

今時今日就連食肆職員都化身「語言偽術」大師，惟消費者、網民亦相當精明，若食物質素、服務態度差劣，恐怕終只會「自取滅亡」。