華官媒：美如濫施電影關稅　或遭全世界反制

美國總統特朗普近日揚言會對美國境外製作的電影徵收100%關稅，白宮其後澄清未有最終決定。中國官媒旗下自媒體「玉淵譚天」周二（6日）發文評論，認為特朗普此舉恐帶來8大惡果，或造成「回旋鏢效應」，令美國電影遭全世界反制。

文章指出，特朗普此前對全球施加的對等關稅，已把荷里活折騰得上氣不接下氣，濫施電影關稅恐加劇美國電影產業恐慌和混亂，現在幾乎所有美國電影都涉及海外外包、取景，如涉及海外製作就加稅，美國電影人的日子沒法過。此外，電影關稅恐導致美國院線電影市場加深「繭房效應」，或令很多中小成本的外國藝術電影放棄在美國實體院線發行；而荷里活面臨的惡性競爭將更加殘酷，奧斯卡影響力也將被快速削弱。

對外經貿大學學者崔凡亦指出，一旦美國針對電影服務徵收關稅，可能引發他國反制，其中新西蘭、澳洲等已明確回應，全球對荷里活的接受程度降低，最直接後果是讓美國電影加速墜落。文章指摘，特朗普繼續漠視美國產業衰落根源，美國內部矛盾可能加劇，主動將自身服務貿易產業拉入貿易戰，令該國就業岌岌可危。