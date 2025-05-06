病漢針灸染食肉菌截肢　「失蹤」中醫復業　署方收集環境樣本檢測

一名47歲男子於上月初扭傷，曾到兩間中醫診所接受針灸治療，事後因發燒及大腿痛到醫院求診，確診壞死性筋膜炎，並需要接受截肢手術。就此個案，衞生署今日(6日)公布調查的最新進展。曾為該病人提供中醫針灸治療的一間在上環註冊中醫診所，早前因負責的註冊中醫師離港而未有營業。該診所今早復業，衞生署人員今日派員到上環的診所，已詳細檢視診所針灸及感染控制的程序，並已收集環境樣本進行檢測，暫時沒有發現感染控制有明顯不當情況。據悉是上環黃力行中醫針灸所。

個案涉及一名患有椎間盤突出症但無其他長期病患的47歲男子，感染甲類鏈球菌併發壞死性筋膜炎。發病前，他曾因扭傷先後到上環及銅鑼灣接受兩名註冊中醫師的中醫針灸治療，除此以外，他沒有傷口或其他皮膚破損。

衞生署上周在銅鑼灣註冊中醫處所採集並檢測出含有甲類鏈球菌的一個環境樣本，經基因分析後，證實與病人的細菌基因相同，顯示在該診所環境發現的甲類鏈球菌與病人感染的細菌有關連及同源。此外，香港中醫藥管理委員會正跟進事件，衞生署會全力配合，提供所需資料和協助。

衞生署沒有接獲有關兩間涉事處所有其他病人接受針灸治療後，出現不良反應的報告。衞生署會繼續跟進事件和採取適當行動。