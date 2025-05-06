仁滙醫務疑結業　舉報增至1607宗　消委會接773投訴涉425萬元

仁滙醫務集團懷疑結業，截至今午（6日）5時，海關和執法部門共接獲1,607宗相關舉報，正安排已舉報的市民錄口供，執法部門正循《商品說明條例》的不良營商手法方向作跟進調查。消委會接獲773宗相關投訴，共涉及425.7萬港元，當中涉款最高的一宗為23,550港元，每宗個案平均金額為5,508港元。

自上周六（3日）起衞生署設立電話專線、電郵和WhatsApp供市民免費查詢相關事宜，署方共接獲85宗查詢，當中40宗查詢與兒童疫苗相關、40宗查詢其他年齡組別的疫苗。基層醫療署已與家庭醫生和醫療機構溝通，現時私營市場有穩定的相關疫苗供應，亦樂意為有需要的人士提供防疫注射服務。政府指，跨部門專責小組會繼續協調各部門的工作，有關部門會全力處理事件，向涉事市民盡快提供一切可行的適切協助。

另外，消委會就事件接獲773宗相關投訴，但現時仍未能成功聯絡有關私營醫療機構，已按投訴處理程序，陸續透過已知聯絡渠道，轉介投訴個案予有關私營醫療機構，該會促請有關私營醫療機構盡快交代業務情況及後續安排，以釋除消費者的疑慮。