Channel C由債權人接管 銀行戶口被凍結 短期沒法維持運作

網媒Channel C的母公司涉夥同關聯公司詐騙政府「百分百擔保特惠貸款」，金額達1,200萬港元。執法部門以涉嫌「詐騙」及「串謀詐騙」拘捕6人，包括該公司負責人。Channel C自4月23日起停止更新頁面。有消息指，該公司29名職員被拖糧。Channel C今日(6日)更新社交平台，指公司的銀行戶口被凍結，平台短期內沒法維持日常運作，而公司已被債權人接管。

Channel C指，正與執法部門溝通，希望可以解除銀行戶口凍結，但過程需時，平台短期內沒法維持日常運作；而現時關於公司的各樣資產，調動前有責任要得到債權人同意。Channel C將與債權人溝通，在獲授權後，回覆付費會員的退款申請。

母公司藝園媒體製作有限公司未有為員工繳交2024年10月至今年3月的強積金供款及附加費，有18名員工受影響，涉及金額約23萬港元。

Channel C母公司及相連公司涉以虛假銀行紀錄欺騙百分百貸款，本月16日，執法部門以涉嫌「詐騙」及「串謀詐騙」拘捕6人(29至45歲)，包括該公司負責人。