東方日報A1：巴漢迷路焗報案　3毒瘤潛伏禍港

再有南亞偷渡者在港搶灘。昨日上午7時許，西貢燕子岩一個沙灘懷疑有非法入境者偷渡登岸，一名巴基斯坦漢搶灘後，卻因迷路而自行報案，警員及救援人員在現場尋獲該名30歲巴基斯坦漢，他並無受傷，由直升機救起後送往執法部門基地進一步調查。據了解，巴漢聲稱在內地乘船偷渡來港，同行的還有3人，警員正在追查其餘「人蛇」下落。當局統計顯示，今年初已有約百名非華裔非法入境者闖境被捕。

據了解，昨早在燕子岩搶灘的巴漢未能出示有效身份證明文件，涉嫌「未獲入境事務處處長授權而留在香港」被捕，現正被扣留調查。被捕男子稍後將交由相關部門跟進。警員仍在調查案件，尤其是其餘「人蛇」下落。

疫情後，便頻繁有非華裔非法入境者自內地偷渡來港（見表），2022年全年有482人，2023年激增至1,313人。粵港澳三地其後聯合反偷渡，去年即2024年被截獲的非華裔非法入境者平均每月降至約60人，較2023年10月高峰期大幅下跌84%。當局提交立法會特別財委會的數據亦顯示，今年首季，每月被捕的非華裔偷渡者進一步減至約35人，較去年的每月平均數字再減。

政府解釋，特區政府年前已持續與內地和澳門有關執法機構加強三地情報交流。除了非法入境者以外，為了阻止可能濫用免遣返聲請機制的人士乘坐來港航班，政府亦自2024年9月分階段推行預先通報乘客資料系統。系統推出短短數個月已發揮功效，識別並拒絕了一些不合資格人士登機，包括曾被拒絕免遣返聲請並遣回原居地的人士，成功將第一道防線擴展至香港以外。

資料顯示，2023年10月下旬至12月上旬是非華裔人蛇大量攻港的高峰期，執法部門在這3個月中至少截獲15宗非華裔人士犯境，先後於西貢薯莨洲、流浮山對開后海灣、萬宜水庫東壩、橫瀾島、蒲台島、石鼓洲、大嶼山二澳、分流、石門甲道、清水灣、雞翼角島、鶴咀、港珠澳大橋及果洲群島發現非法入境者。

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