近1.6萬聲請者滯港　年耗14億公帑

免遣返聲請人滯港問題未解決，截至去年11月底，入境處數據顯示約有15,700名免遣返聲請人在港，當中大部分均是聲請不確立後，提出上訴及待法庭判決的個案。政府在2024年遣送了2,219名聲請不獲確立者離港，較2023年增加24%。但留港人數眾多，港府每年仍要大耗公帑，2023至24年度，處理免遣返聲請及相關工作的預算開支大約為14億元，2024至25年度開支亦相若。

分析滯港的免遣返聲請人個案，約有1,100人是就入境處的決定提出上訴、而尚待酷刑聲請上訴委員會作出決定；另有約8,400人被入境處或上訴委員會拒絕其聲請或上訴、但向原訟法庭提出司法覆核或正進行其他訴訟程序。還有約1,900名聲請被拒者在囚、還押候審、等候檢控或調查程序或因其他原因留港，而約3,500人正被安排遣送離港，餘下小量個案則是審核未完。

當局指，自2014年實施統一審核機制至今，免遣返聲請的確立個案一直偏低，只有約1.3%的聲請獲確立。當局於2022年12月實施了更新的遣送政策，可大幅提早遣返聲請不獲確立者，高等法院原訟法庭拒絕聲請人提出的司法覆核或相關許可申請後即可遣送，不用等待聲請人向上級法院的上訴。