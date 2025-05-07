近四成受訪學童無每天食早餐習慣　惠康派10萬早餐券讓學生享營養早餐

一日之計在於晨，本港莘莘學子每日清晨就要上學，惟有調查發現部分學生每日餓着肚皮上學堂。惠康與膳心連基金早前進行香港學生進食早餐習慣的調查，結果發現近四成受訪學生，沒有每天進食早餐的習慣，有三成學生早餐欠營養。有見及此，惠康繼「食咗飯未」後，再推出「食早餐呀惠」社區計劃 ，由4月27日起未來一年透過膳心連基金向各區就讀小一至中六的學生，派發10萬張早餐券，提供有營養的早餐食品，總值建議零售價超過200萬港元。

膳心連基金於今年3月4日至18日進行了香港學生進食早餐習慣的調查，一共訪問了全港11所學校以及社福機構，共1,300名小一至中六學生。調查發現，36%受訪學生沒有每天恒常進食早餐的習慣，至於習慣進食早餐的受訪學生當中，有32%人的早餐會選擇吃速食食品如即食麵，被營養師評估為不健康的選擇；64%學生會因為價格原因而選擇營養較低的食物或不吃早餐，反映本港學生進食早餐的習慣以及選擇，仍然有待改善。

針對不進食早餐的情況，大部分受訪學生反映因未能負擔比較昂貴的營養早餐（16％）、早上太匆忙、沒有早餐習慣，使他們難以準備或進食早餐。由此可見，早餐價格在一定程度上影響學生的早餐習慣。有六成受訪學生希望有營養早餐，而其中近四成學生認為商戶提供食品優惠，有助他們培養吃早餐的習慣。

為鼓勵學生更懂得選擇營養均衡且健康的早餐，惠康與膳心連基金宣布由4月27日起未來一年，向全港就讀小一至中六的基層學生派發10萬張早餐券。每名學生會獲派一張早餐券，他們可使用早餐券，於惠康各分店換領四種營養師推介營養豐富的早餐食品的其中一樣，包括雞蛋、牛奶、燕麥和蘋果。是次活動一共會提供28萬個蘋果、16萬盒雞蛋、4萬包200公斤燕麥、1.6萬盒一公升牛奶，食品總值建議零售價200萬港元。

惠康母企DFI零售集團零售食品（香港及澳門）常務董事陳建麟指，吃早餐看似很簡單的事情，但香港仍有不少學童因不同原因沒有每天吃早餐的習慣或不懂得挑選有營養的早餐。惠康一直關心社區，我們期望透過『食早餐呀惠』社區計劃，提供有營養的早餐選擇，讓他們以充足能量和營養迎接每天的學習，健康快樂地成長。

膳心連基金營運總監翁懿華就指，基金營運以來，一直致力為各區的基層學童服務，同時發現並非每位學童都會上學前吃早餐。我們發現有基層兒童因家庭財政狀況，未能負擔吃早餐，或者未理解吃早餐的重要性，情況令人擔心。不吃早餐的學童會缺乏營養，長期會影響他們的健康發展和專注力。膳心連是惠康的長期慈善機構夥伴，我們十分感激惠康持續不斷地關懷弱勢社群，希望透過今次計劃，能夠幫助更多基層兒童，照顧他們所需。

註冊營養師潘仕寶提醒： 「理想的早餐應包含高纖維碳水化合物（如麥片、蘋果），以促進腸道健康並穩定血糖；同時搭配高蛋白食品（如雞蛋、低脂牛奶），為身體提供蛋白質和鈣質，支持骨骼、牙齒及肌肉的健康發育。」她亦指出早餐對兒童健康成長至關重要，不僅提供能量，還有助於提升專注力和學習表現。部分兒童因奶類食品攝取不足，鈣質攝取量低於建議水平，可能對骨骼密度和牙齒健康產生不良影響。