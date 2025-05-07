議員憂東霸逼爆影響生態　政府探討容許穿梭車載遊客

內地五一長假期結束，各類景點都人滿為患。就近月爆紅的萬宜水庫東壩，有議員關注東壩作為生態保護區，長假期間每日或有200至300架次車輛穿梭，關注是否曾評估人流上限。當局指東壩成為旅遊熱點後，3月底人流高峰約為4,300人；五一長假期亦只有3,000多人次，認為旅客會錯峰出行。另有議員建議政府善用科技建立平台提供實際數據，方便市民、旅客分流。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日(7日)在立法會回應議員口頭質詢時表示，政府上月曾舉行關部門會議就萬宜水庫東壩情況制訂優化措施，五一長假期間萬宜水庫東壩還在在大量旅客到訪下，仍大致暢順。但她指當局不能無限量在郊野公園增加交通服務，發展生態旅遊時要以保護生態環境及可持續和發展為前提。

至於會否探討在周末或公眾假期對東壩實施交通管制，羅淑佩指政府會討論最適合的方法，包括探討是否可以容許適切的穿梭車輛，接載遊人由北潭涌進入東壩，並同時照顧當區居民的需要。她指政府長遠希望來港旅客分散到不同行山路徑，例如城門水塘、大欖涌千島湖等，當局會聯同旅發局加強向旅客推廣香港其他行山路線，漁護署亦會加強郊野公園的管理工作。

提出質詢的議員林素蔚追問當局是否曾評估東壩作為生態保護區的人流上限，舉例長假期間每日或有200至300架次車輛穿梭，建議政府設立預約制度限制人流、保護生態。

羅淑佩同意要平衡生態保育和景點便利，指巴士加密班次後秩序良好。她續稱，東壩成為旅遊熱點後，3月底人流高峰約為4,300人；五一長假期亦只有3,000多人次，認為旅客會錯峰出行。她指難以就山徑作預約規管，但可以考慮在預約交通工具方面動腦筋。

批發及零售界議員邵家輝不點名提及有關口出現網絡擠塞，景點亦需時排隊。他關注政府會否善用科技建立平台提供實際數據，方便市民、旅客分流，以及讓的士等交通工具營辦商「搵多啲生意」。羅淑佩指會認真總結經驗，未來會向政府相關跨部門工作小組報告。她說除了政府努力，亦需要景點支持才能知道實際數字，會考慮相關建議。