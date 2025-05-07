持續上升　去年172宗窺淫罪報案　350宗偷拍或觀察私密部位

窺淫及非法拍攝私密部位等刑事罪行於2021年正式生效，但近年公共場所或私人空間偷拍他人私密部位的事件仍時有發生。當局交代去年接獲172宗窺淫罪報案；350宗非法拍攝或觀察私密部位罪報案。被問到個案數字持續上升，是否反映市民意識薄弱等問題。當局指「整體來講呢個數字是否偏高，就見仁見智啦」，議員葛珮帆冷笑道，「我一啲都唔覺得少」。

當局今日(7日)在立法會回應質詢時表示，2024年接獲172宗窺淫罪報案，拘捕107人，59人已進入檢控程序；非法拍攝或觀察私密部位罪接獲350宗報案，拘捕252人，193人被檢控；發布原自干犯及未經同意發布的案件的數字相加約100多宗。當局又指過去一年有98%窺淫罪及非法拍攝或觀察私密部位罪的犯罪人，利用隨身攜帶及有攝影功能的智能手機進行偷拍，多數發生在公共交通工具、車站、商場等多人流場所。

對於議員江玉歡關注如何防止市民從內地電訊平台購買攝錄設備偷拍，當局認為相關設備原先用於正當合法用途，因此規管購買渠道未必是直接有效方法。當局指會繼續與相關處所合作，鼓勵場所持份者檢視環境安全。

江玉歡關注雖然本港法則高於其他司法管轄區，但自修例而來窺淫罪及未經同意下發布或威脅發布私密影像罪的案件數字持續上升，是否反映市民意識薄弱等問題。當局表示，雖然相關罪行「一宗都嫌多」，但作為有700萬居民的城市，「整體來講呢個數字是否偏高，就見仁見智啦」，又認為「唔同人有唔同睇法」。

對於政府回應，議員葛珮帆冷笑道，「我一啲都唔覺得少」。她指作為當時的法案委員會主席，立法前每年在地鐵都過千宗個案，可見修例後偷拍數字減少。她關注政府會否進一步善用人工智能及科技協助執法，有建議推出「撳掣就舉報」的應用程式。當局指現時檢控率接近8成，由研發相關科技辨識。當局認為現時「999」也很方便，推出應用程式未必最方便。

議員吳傑莊關注定罪後最輕及最重的刑罰，當局指未經同意下發布私密影像罪，如判即時監禁一般為3至10月，最高是5年。議員陳家珮關注會否設舉報機制，當局指「你與其去記另一個熱線，何不打『999』呢？」