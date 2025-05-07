南丫海難死因研訊　揭船長當年拒絕回答　事發經過及天氣狀況等

2012年10月1日發生的南丫海難，造成39人罹難。上訴庭於2023年頒令需召開死因研訊。研訊今（7日）踏入第2日。研訊主任繼續朗讀書面供詞。庭上揭露，就事件被判入獄8年的「海泰號」船長黎細明，當初在警誡下被問到事發經過，以至天氣狀況，黎均拒絕回答。

生還者李明新指，當日與妻女及兩歲半兒子登上「南丫IV」。原本航行時間為晚上8時，有船員告知，為免遇上巨浪，延遲15分鐘起行。至8時15分船隻起航，不久便撞船。他之後與妻子失散。尋找妻子途中，他見到一名女子失去知覺，遂將她救往救生筏；又發現一名男子正在呼救，李將救生衣套在對方身上。李稱，相撞前聽不到響號。「南丫IV」輪機員梁沛生則在供詞中指，由於事出突然，他無法阻止碰撞。以他所知，船隻引擎運作正常。他一度因涉嫌誤殺被捕。警誡下，被問及當日船隻速度、事發經過，他均不回答。

「海泰號」船長黎細明於2015年被裁定39項誤殺及一項危害他人海上安全罪成，判囚8年，他提刑期上訴，結果遭駁回。研訊主任今在庭上讀出黎細明當初被捕後，在警誡會面下的供詞。就着事發當日的天氣、船上救生衣數目，以至在撞船前，雷達運作正常否，有沒有採取措施避免碰撞，或以響號或射燈的方式警告？黎細明一律拒絕回答。

案件編號：CCDI 1075-1113/2012