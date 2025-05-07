保護海港修例恢復二讀 有議員斥自審自決 表明投棄權票

立法會今日(7日)恢復二讀辯論《2024年保護海港(修訂)條例草案》。法案委員會主席謝偉銓指委員會認同條例草案引入行政會議裁斷不准填海推定，認為能讓機制更清晰，又指坊間質疑擬議機制削弱甚至收回法院權力，未能制衡政府行政權力；亦有聲音認為活剝奪司法欸覆核的權力。他表示，政府已解釋市民與不滿行政當局決定，認可進行司法覆核，政府角色並沒改變。

社福界議員狄志遠對於行政會議未來可裁斷係推翻「不准填海推定」，存有「重大保留」，表明會投棄權票。他擔心修例會形成「自審自決」局面，違反公平公正原則，擔心政府將會擁有過大自主權。他又關注這次修例的諮詢程序存在明顯不足，應提供更多渠道讓市民表達意見。他認為政府應該考慮將公眾參與程序納入法定要求，令市民更有效參與公共事務同政府決策。

議員鄧家彪指其所屬勞工團體認為，以往《保護海港條例》的司法程序被扭曲，限制及拖延有利民生的工程發展，但他關注「海港」的定義太廣闊，期望能回到1997年實施初期「中央海港」的定義，舉例指如藍巴勒海峽（葵涌青衣）、啟德舊跑道也是「維港」的話或「難以理解」。

他又認為現時維港景貌是填海、不同時代發展下的產物，對於是否「自然遺產」有疑問，因此認為亦要善用海港，讓市民親水。

修例草案主要是簡化在維多利亞港進行小規模填海工程的機制，包括非永久填海工程，亦訂明更清晰機制規管維港填海工程，尤其是大型填海工程，