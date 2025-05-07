涉受賄濫權　國家體育總局前局長苟仲文遭起訴

苟仲文是中國體育系統掀起反腐風暴以來受查的最高級別官員。

據最高人民檢察院周三（7日）消息，十四屆全國政協前常委，國家體育總局前黨組書記、局長，民族和宗教委員會前副主任苟仲文涉嫌受賄、濫用職權一案，由國家監察委員會調查終結，由最高人民檢察院指定江蘇省鹽城市人民檢察院，向鹽城市中級人民法院提起公訴。苟仲文曾主管中國體育系統近6年，是體育系統掀起反腐風暴以來受查的最高級別官員。

檢察機關起訴指控稱，苟仲文利用擔任北京市政府副市長，北京市委常委，北京市委副書記，國家體育總局黨組書記、局長等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為他人牟取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大；苟仲文身為國家機關工作人員，濫用職權，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失，情節特別嚴重，依法應以受賄罪、濫用職權罪追究其刑事責任。

苟仲文去年5月被查，同年12月被開除黨籍及公職。通報指，他利用職權為親屬經營活動提供幫助，搞權色交易；在體育項目建設或收購中不正確履行職責，私自留存涉密文件；公器私用，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、職務調整等方面牟利，並非法收受巨額財物；隨意決策，濫用職權，造成巨額經濟損失。