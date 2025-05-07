蔣介石父子「陵寢」用語修訂　 「謁靈」改「入營」

台灣民進黨當局持續推動「去蔣化」，該地區前領導人蔣介石和蔣經國父子離世後，靈柩暫厝桃園市慈湖、大溪兩地，被稱為「陵寢」，而前往兩蔣陵寢瞻仰致意被稱為「謁靈」。台防務部門上月低調公告修正兩蔣慈湖丶大溪管理要點，將「謁靈」用語修正為「入營」，並刪除「陵寢」字樣，讓這兩個已使用50年之久的名詞走入歷史。

慈湖、大溪營區目前由防務部門全民防衞動員署後備指揮部負責管理，設立桃園管理組，並派駐三軍儀仗隊駐防。該後備指揮部上月22日公告，將「桃園管理組開放謁靈管理須知」修正為「慈湖營區暨大溪營區開放管理要點」。根據修正對照表，因開放團體申請入營做法調整，因此將「謁靈」修正為「入營」；因轄管範圍通性，以「營區」概括全域，刪除「陵寢」字樣，以「靈柩區」通稱；至於原先的「謁靈申請」，將修正為「靈柩區開放」申請。

台灣地區前領導人陳水扁主政時曾撤除兩蔣陸寢，國民黨主席朱立倫當桃園縣（現為桃園市）縣長時，以地方觀光所需為由請防務部門恢復。民進黨立委邱志偉上月關切兩蔣陵寢修訂名稱並裁撤儀仗隊，質疑防務部門派駐兩蔣陵寢的依據。該部門表示，有關陵寢名稱部分，已發文給桃園市政府，預計周六（10日）前邀集台灣地區領導人辦公室、行政院及桃園市政府等單位召開聯審會議研討修訂。