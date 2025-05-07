新皇崗口岸聯檢大樓爭取年底前完成　啟用安排待定

重建後的新皇崗口岸採用「一地兩檢」安排，大樓會以多層設計，並將在不同樓層分別設立內地及港方的清關、出入境及檢疫設施，進一步提升旅客過關效率。政府今日(7日)表示，現時新皇崗口岸聯檢大樓正進行地上主體結構施工，目標是力爭於2025年底基本完成新皇崗口岸聯檢大樓建設，口岸啟用安排和時間表有待深港兩地政府進一步商討。為多角度推動皇崗口岸重建項目的進展，兩地政府已成立不同專責小組，積極就口岸設計施工、清關安排、跨境交通等各方面共同推展工作。

而重建後的新皇崗口岸設計通關流量約為每日20萬人次，而在港鐵北環線支線開通後，更可提升至每日約30萬人次；跨境車輛的設計通關流量則大約為每日1.5萬架次，料足以應付口岸開通初期人流車流的預算需求。

另外，深港兩地政府正透過「港深跨界軌道基礎設施建設專班」共同推展北環線支線項目，預計於今年內開展詳細規劃及設計。政府會爭取同步推展北環線主線和北環線支線項目，目標是讓北環線支線能提早與北環線主線同步於2034年或之前開通。