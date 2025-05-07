4個月大男嬰疑被搖至腦出血 醫生：可致長期殘疾或死亡

一名4個月大男嬰因疑遭大力搖晃，導致出現腦出血及「嬰兒搖晃症候群」入院，目前於瑪麗醫院兒童深切治療部留醫，情況危殆。兒科專科醫生趙長成今日(7日)表示，「搖晃嬰兒綜合症」是指暴力搖晃嬰兒或幼兒後對其造成的嚴重腦部損傷，可引致長期殘疾甚至死亡。他亦提到，雖然大部分出現此症的個案，都由於重複搖晃嬰幼兒所致，但其實只要搖晃的力度、程度嚴重，便會對嬰幼兒造成傷害。而類似情況的成因中，不少涉及嬰幼兒照顧者情緒失控、壓力過大、缺乏知識、發洩及缺乏支援。

病徵方面，趙表示，出現「搖晃嬰兒綜合症」的嬰兒，其大腦可能會因搖晃而於顱骨內劇烈移動，從而引發腦部壓力、顱內出血、視網膜出血及腦損傷，可引致長期殘疾或甚至死亡。出現此症的受害嬰兒，其外表不一定有症狀，而內在情況則視乎嚴重性及發展速度而定，短期內可能會出現昏迷、全身抽搐、呼吸困難、易怒或煩躁不安等。

他續指，若嬰兒長期被猛烈搖晃，長遠後果可以非常嚴重，例如出現腦部癱瘓、視力受損、聽力損失、認知影響、發育遲緩、學習障礙、增加暴力性或焦慮等等。雖然長遠影響未必能完全逆轉，惟愈早干預、提供治療，則可有助改善情況。