仁滙疑執笠　議員籲其他醫療集團及善團做義工　免費為兒童打針

提供嬰兒疫苗接種及多項檢查服務的仁滙醫務集團疑結業，大批預繳款項購買疫苗套餐的苦主徬徨無助。有醫療集團背景的議員今日(7日)表示，現時有超過1,000宗的相關舉報或求助，呼籲該醫療機構不要放棄病人，又呼籲其他醫療集團及慈善團體「做義工」，免費幫兒童接種疫苗，但最好能收回成本。被問到其醫療集團會否協助苦主，他說「很積極去看這件事」。

本身是眼科醫生的議員林順潮呼籲仁滙醫務集團不要放棄病人，要作出一個交代，但假如他們沒有解決方法，他期望第三方的醫生或醫療機構能夠協助，例如只是收回針劑疫苗成本，為兒童打疫苗；慈善團體亦可提供協助，共同減少負主的額外支出。

政府昨(6日)稱，會為受影響的人士提供援助，合資格的受影響兒童可在香港兒童免疫接種計劃下，免費接種剩餘的疫苗，但不合資格者須支付費用。另外，政府會檢討目前對私人醫療機構的監管和醫療安全，以及對預繳式合約的規管，會考慮包括引入法定冷卻期、限制最長合約期限，當局會盡快完成檢視並交報告。林順潮以旅遊界為例，指目前亦有保險賠償旅行社倒閉等問題，認為私人醫療機構亦可設立自願性或強制性的保險制度。

被問到其醫療集團會否協助苦主，為兒童接種疫苗，林順潮指「我們集團現在很積極去看這件事，遲些可能會有一些新的宣布。」他重申，要有妥善方法去幫助苦主，指出香港兒童疫苗接種計劃可以幫助香港的小朋友；但跨境超過500個兒童或苦主，他期望醫療界集結力量，「希望醫生或醫療集團可以做義工」，但「成本最好能夠收回」。