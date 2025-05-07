涉洩露「放盤客」資料予外人　3地產代理被控行賄受賄周五提訊

廉政公署今日(5月7日)落案起訴一名地產代理及另外一間地產代理公司的兩名董事，控告3人涉嫌行賄受賄32,500元，洩露「放盤客」資料以兜售地產代理服務。3名被告已獲廉署准予保釋，案件本周五(5月9日)在沙田裁判法院提訊。

被告為江家成，27歲，美聯物業代理有限公司(美聯物業)地產代理；唐稀爾，31歲，及周霆鋒，42歲，同為嘉誠地產(集團)有限公司(嘉誠地產)董事兼股東。3人同被控一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。江家成另被控一項有犯罪或不誠實意圖而取用電腦罪名，違反《刑事罪行條例》第161(1)(c)條。

案發時江任職美聯物業沙田一間分行，唐及周則是嘉誠地產的董事兼股東，該地產代理公司在大埔區及附近區域提供地產代理服務。其中一項控罪指3名被告涉嫌於2022年5月至10月期間串謀他人，使江從唐及周等人接受約32,500元，以協助該等人士或嘉誠地產獲取美聯物業的客戶資料。另一項控罪則指江家成於上述期間在其任職的美聯物業沙田分行，以不誠實地獲益的目的取用美聯物業的電腦。

廉署早前接獲貪污投訴而展開調查，發現案發半年期間，江家成涉嫌每月從嘉誠地產收取數千元賄款，以檢索美聯物業資料庫內的「放盤客」資料，包括其姓氏、電話及樓盤地址，並把逾1,000項「放盤客」資料傳送給唐稀爾和周霆鋒等人，以便嘉誠地產向該等「放盤客」兜售地產代理服務。