跨境救護車試行半年服務11次　去年各口岸救護車使用量近6000次

今年1月一名六旬病人經跨境救護車，由深圳送至本港，是計劃下的首例。

港府於去年11月底，聯同內地及澳門政府，推出為期一年的「大灣區跨境直通救護車試行計劃」。醫務衞生局今日(7日)回覆議員書面查詢時指出，截至今年4月底，本港共接收11宗跨境救護車個案，當中8宗由香港大學深圳醫院轉介，其餘3宗則由澳門伯爵綜合醫院轉介。病人年齡介乎15至79歲，涉及病況包括呼吸衰竭、心房顫動及需要呼吸機協助呼吸等；另有一宗港大深圳醫院轉介的個案，經兩地團隊評估後認為未符條件，故未有啟動跨境救護車安排。

當局特別強調，並非所有出現上述病況的病人都適合使用跨境救護車轉運，所有個案均會由負責派送或接收的醫院團隊，根據個別病人臨床情況作出專業評估，從而決定是否需要跨境轉院，以接受持續治療或康復服務。

另外，除了跨境救護車外，若香港居民於內地遇事受傷或因病而於返港時需要緊急醫療及救護車安排，可於內地聯絡入境事務處，或於口岸向口岸人員反映，亦可於緊急情況下致電「999」。若有確切需要，救護車會將市民從口岸送往就近的公立醫院急症室治理。根據政府數字，於各陸路出入境管制站的香港口岸需要救護車服務的個案，2022年有1,038宗；2023年有4,868宗；去年則有5,581宗。

「大灣區跨境直通救護車試行計劃」之下，有需要且預計運送途中情況不會大幅惡化的病人，經由兩地醫療團隊評估後，可由深圳和澳門的指定派送醫院，即港大深圳醫院和澳門仁伯爵綜合醫院，由救護車直接送至香港指定公立醫院。