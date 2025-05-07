女子涉「私了」獲判無罪　控方上訴不果需付訟費

2019年10月，有示威者在旺角堵路，其後有路人疑移除路障，但受多人追截襲擊，致肩膊及背部受傷，當中有一名女子被指開傘掩護他人施襲，被控對他人身體加以嚴重傷害罪。案件經審訊後該名女子獲判無罪，律政司其後提出案件呈述上訴，但於去年11月被高院暫委法官姚勳智駁回。姚官今日(7日)就訟費問題頒布判詞，下令律政司需支付10萬港元訟費。

上訴案的答辯人朱佩賢(案發時42歲)被控一項對他人身體加以嚴重傷害罪，控罪指她於2019年10月13日，在彌敦道與旺角道交界非法及惡意對女子X的身體加以嚴重傷害。案件經審訊後，朱於2020年10月被裁定罪名不成立。原審裁判官指，案發片段顯示朱當時站在事主後方，朱並非穿黑衣，沒夥同他人指罵事主，並認為控方未能在毫無合理疑點下證明朱施襲。律政司不服，並提出案件呈述上訴，但於去年11月被高院駁回。

高院法官指，案發片段顯示朱在眾人未有開始進行襲撃前，已突然打開雨傘在事主前方，這確實是非常可疑之舉，而當時雖有人大叫「攞遮，攞遮」，但現場混亂及嘈吵，朱不一定能聽到，其動作未必與這呼籲有關。法官又指當事主受襲離開時，朱明顯地曾揮手阻礙趨向前方追趕事主的襲擊者。法官最終認為裁判官的斷定並非有悖常情，故駁回上訴。在訟費方面，法官考慮到案情及涉及上訴的訟費，經簡易訟費評估下，認為律政司須支付10萬港元訟費予朱。

案件編號：HCMA 393/2023