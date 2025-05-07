對賭輸錢誣告詐騙　兩男「賭枱底」被捕　賭局主持在逃

兩名男子在澳門透過中間人利用百家樂賭枱結果「賭枱底」，惟其中一方在對賭中賭輸後，懷疑不服輸而誣告對方不法匯兌雙雙落網。當地執法部門今日(7日)表示，調查後揭發有人報假案企圖「老屈」對方，從而取回賭輸的款項，案件中兩名男子涉嫌「賭枱底」被捕。案件移送澳門檢察院偵辦，並正追查主持賭局的男子。

案中兩名被捕男子同為內地居民，分別姓李52歲；及姓張，28歲，均報稱無業。案情指，涉案兩人於本周一(5日)晚上在澳門新口岸區一間賭場內對賭，雙方透過中間人主持下達成不法賭博協議後，各自出資5萬港元現金用於賭百家樂，相關款項則由賭局主持保管。投注方式由其中一名被捕男子決定買莊或買閒，並根據該娛樂場內一張真人百家樂賭枱的賭局結果定輸贏。投注上限為5萬港元，其中一名涉案男子需向賭局主持支付投注金額的1%作為回佣。

雙方賭局結束後，其中一名被捕男子懷疑不甘輸錢，遂在昨日(6日)凌晨4時50分報案，謊稱被對方詐騙企圖取回賭輸的款項，並報稱在新口岸區一間賭場內與人不法兌換時，被詐騙4.8萬元人民幣，而賭局主持得知有人報案後趁機捲款而逃。執法人員到場調查期間，涉案兩人均承認對賭行為被捕，其中一人涉嫌進行非法經營活動、博彩及誣告等犯罪行為，另一人則涉嫌進行不法幸運博彩，澳門當局並將追緝在逃的賭局主持。