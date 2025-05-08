習近平抵達莫斯科　今與普京舉行會談

國家主席習近平周三（7日）抵達莫斯科，展開為期4天國事訪問，期間將與俄羅斯總統普京舉行會談。俄羅斯克里姆林宮周二（6日）透露，習近平與普京周四（8日）將面對面會談，議題或包括俄美關係及烏克蘭局勢，會後發表聲明。

應普京邀請，習近平周三下午乘坐專機離開北京，同行者包括中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇及中共中央政治局委員、外長王毅等。相隔數小時，中方專機抵達莫斯科伏努科沃國際機場，習近平步出機艙向眾人揮手，之後踏上紅地氈，獲俄羅斯副總理戈利科娃等人迎接。

習近平發表書面講話，指出中俄兩國是搬不走的好鄰居，患難與共的真朋友，相互成就的好夥伴。雙方已經成功探索出一條相鄰大國的正確相處之道，打造了以永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏為內核的新時代中俄戰略協作精神。獨立自主、成熟堅韌的中俄關係不僅給兩國人民帶來巨大福祉，也為維護全球戰略穩定、推進平等有序的世界多極化作出重要貢獻。

此外，習近平指今年是世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是聯合國成立80周年。面對加速演進的世界百年變局和變亂交織的國際形勢，中俄兩國作為世界主要大國和聯合國安理會常任理事國，將攜手捍衞二戰勝利成果，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，堅決反對霸權主義和強權政治，踐行真正的多邊主義，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

最後，習近平提到訪俄期間將與普京會晤，就雙邊關係、務實合作以及共同關心的重大國際和地區問題深入溝通，為推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係發展注入強勁動力。