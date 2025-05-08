海皇粥店宣布全線結業　即日起終止僱傭合約

近期傳出財困的海皇粥店，母公司海皇國際有限公司董事局於本周三（7日）晚上向海皇粥店全體員工發信，指決定全線結業，即日起終止僱傭合約，並於同日關閉所有店舖及辦公室。隨着業務的終止，公司隨後將以債權人自願清盤的方式進行清盤。

海皇粥店全盛時期分店逾30多間，但近年本港結業潮不斷，加上飲食業面對挑戰，至少8個月內接連有5間分店結業。

【信件全文】

致：海皇國際有限公司全體員工

海皇國際有限公司

有關：終止僱傭合約

現通知台端，基於經營環境及本公司財務狀況惡化等因數，本公司管理層無奈決定終止本公司 全部業務，並將於同日關閉所有店舖及辦公室。隨着業務的終止，本公司隨後將以債權人自願清盤的方式進行清盤。

有鑑於此，我們很遺憾地通知台端，本公司與台端的僱傭合約於本信函日，即2025年5月7日終止。因此，台端或會向本公司就未發放的工資、代通知金、累積年假、遣散費等提出索償（統稱「索償」）。僱員的索償金額及明細將會盡快告知台端。台端可以就其法律權利及可向 本公司提出索償的金額等疑問向勞工處諮詢。

有關申請破產欠薪保障基金特惠金的詳情及程序，可參考 勞工處網站 。同時，如果台端持有任何本公司財產，請立即歸還。

我們衷心感謝台端對本公司所做的所有貢獻，並祝福台端未來一切順利。

謹代表

海皇國際有限公司

董事局