虐兒案頻生　狠父搖晃幼女致死囚終身

涉及虐兒事件在本港頻有發生，很多時施虐者包括親屬，甚至乎是家傭等。無辜稚兒往往在受虐後會受到嚴重傷害，甚至乎會喪失寶貴性命。近年最轟動的案件包括有曾向同居女友淋腐液而被判囚男子，出獄後不停用力搖晃兩人的年幼親生女兒梁雅思（雅思）把她的頭撼撞到地上，令其患搖晃兒童綜合症，最終不幸離世。另外亦有5歲女童陳瑞臨（臨臨）遭生父繼母虐殺的案件。

有關雅思的案件，2020年7月18日早上，雅思因昏迷送院，醫生認為她患上搖晃兒童綜合症，同月29日，雅思證實死亡，當日剛滿3歲。警員拘捕雅思的父親劉佳坪。劉曾於2017年向雅思生母淋腐液而被判囚，2020年4月出獄後，劉與雅思生母及雅思同住。劉被指不時虐待雅思，包括拍打她等。據雅思生母指劉其後對女兒愈發粗暴，不但指罵她，並曾捉住她的腳凌空抽起，把她的頭撼在地上，且曾不停前後用力搖晃她。劉最終被控謀殺及虐兒，經審訊後被裁定謀殺罪成，於今年3月被判囚終身。

另一宗虐兒案，則發生於2018年1月，當時5歲的臨臨在屯門住所被其父發現昏迷不醒，於是報案，救護員到場發現她已無脈搏和呼吸。因臨臨身上滿布藤條、剪刀及拖鞋造成的133個傷痕，部分傷口腐爛，懷疑她生前曾遭虐待，其生父陳海平及繼母黃曉彤最終被捕。調查發現臨臨與其8歲兄長曾遭兩人虐待，包括每日虐打及長時間得不到足夠食物等。在臨臨身亡前一日，陳更多達十幾次將她拋起，使其頭部碰撞天花板，又夥同黃緊抓臨臨四肢搖晃。陳及黃被控謀殺罪，並於2021年4月被裁定罪成判囚終身。

除親屬外，施虐者亦包括家傭。一名印傭於2021年曾6次趁一歲大的女少主睡覺時推拉其頭部，又曾突然快速搖動，令她的頭部被搖晃等。最終女嬰父親查看房間閉路電視時發現事件並報案。該印傭承認虐兒，被判囚12星期。另外，即使是福利機構亦會牽涉虐兒。本報早前率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」虐兒案，揭發逾40名年僅15至44個月大嬰幼兒遭職員虐待，最終34人被控，有33人合共218項控罪被判罪成，最嚴重的一人承認49項控罪，被判監5年4個月。