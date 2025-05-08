公司成立6天　奪國有水庫20年經營權

江西省第三大水庫撫州市南城縣洪門水庫承包經營近日拍賣，中標公司被揭成立短短6天，外界難免質疑有否參與競投資格。有律師周二（6日）表示，即使水庫屬於公共水域，只要遵循招投標等方式，在符合法定程序及條件下可允許私人承包。

城縣公共資源交易網、撫州市生態資產交易網上月30日發布公示，根據內容，南城縣境內洪門水庫水面20年期承包經營權由江西黎河鰱語智慧農業產業有限公司以每年1,300萬元（人民幣，下同，約1,391萬港元）價格投得，業主單位是南城縣農業農村局。公告指出，拍賣成交後，競投人應把洪門水庫水產增養殖與洪門湖國家濕地公園旅遊開發項目相融合，自投得之日起一年內，向洪門湖旅遊項目投資不少於1億元（約1.07億港元）。根據內地企業查冊平台訊息發現，江西黎河鰱語智慧農業產業有限公司核准成立日期為4月24日，註冊資本1,500萬元（約1,605萬港元），相關金額為「認繳」（即股東承諾但未實際繳納）。

南城縣農業農村局工作人員指出，拍賣工作是依法進行。河南澤槿律師事務所主任付建認為，拍賣公告未明確限制參與主體須為全部實繳出資公司，江西黎河鰱語智慧農業產業有限公司按規定繳納保證金，同時滿足其他競投條件，認繳出資狀態不違反法律規定。