小規模填維港修例通過鬆綁　料很快跟進堅彌地城新海旁打卡點等工程

立法會昨日(7日)三讀通過《2024年保護海港（修訂）條例草案》，有議員擔心行政會議未來可裁斷推翻「不准填海推定」，或形成「自審自決」局面，違反公平公正原則，亦有議員關注「海港」的定義太廣闊，舉例指如葵涌青衣、啟德舊跑道也是「維港」的話或「難以理解」。海濱事務委員會主席何文堯今日(8日)在電台節目則表示，通過草案能更好保護維港，今次修例是拆牆鬆綁，由原本一刀切甚麼都不可以做，變為在行政措施及法例框架下容許規模較小又可以改善海濱的工程。

何稱，委員會有與發展局溝通，相信大部分人都可以接受修例內容，而對於保護維港，委員會一直有把關，會內有不同專業界別代表，日後如果有相關小型工程，需要諮詢委員會及區議會，並通知立法會相關事務委員會，有這三重機制，公眾毋須擔心。草案獲通過後，相信一些小型工程或很快跟進，例如堅彌地城新海旁近日有很多遊客打卡的地點，有意見提出可否設置板道，以免人車爭路，過往因為條例所限，不能開展伸展出維港的工程。

立法會議員謝偉銓在同一個電台節目表示，過往有一些對市民享用海港有正面影響的工程，因為條例所限而不能開展。在草案通過後，應設立項目整合審查機制，包括不能接受分拆工程，冀當局考慮。