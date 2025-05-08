公眾衞生及市政修例三讀通過　8.17日生效

立法會今日(8日)三讀通過《2024年公眾衞生及市政(修訂)條例草案》，8月17日生效。條例草案涵蓋公共衞生妨擾，例如樓宇滲水、漏水或垃圾屋等，進一步加強食環署的法定權力，並提高因違反相關規定而引致的罰則。

多名議員關注前線人員的執法方式，例如掃蕩店舖阻街時的態度及語氣，甚至有議員直指滲水問題遲遲未能解決，令市民心生怨氣，直指前線人員必需改變處事心態，人員到場敲門後，不要發覺無人應門便離開。

漁農界議員何俊賢指以進買肉及蔬菜的店舖成行成事，然而有部分人不守規矩，他曾經落區視察時着店舖把貨物「擺埋啲」，甚至畀人凶，所以必需要處理，而修例的原意是處理極端事件，要講情理法。

他又指政府在提高店舖阻街的罰款至6,000港元外，亦要留意執法人員的處事態度，又舉例食環署掃蕩店舖阻街時，市民食罰款自然不好受，發生口角，雙方都硬繃繃，故政府必需要處理這種問題。

在滲水問題上，草案延長了政府人員入屋調查的時間，由過往上午7時至下午7時，延長至上午7時至下午10時。若市民沒有合理辯解而不遵從「擬進入處所通知書」，即屬違法，最高可被處5,000港元罰款。

另外，若確認處所出現公共衞生妨擾事故，而市民拒絕遵從「妨擾事故通知」和「妨擾事故命令」，有關的最高罰款分別建議上調至2.5萬港元及5萬港元，另加每日罰則。

對於縮短落貨停泊時間，他認為政府先要處理車位不足的問題，不要用舊有規劃的標準，而街市外擺放發泡膠的問題亦都要想方法處理。

另一名議員謝偉銓指滲水問題困擾市民，雖然滲水辦每年開支3億港元不算多，但市民感到不值，故必需改變處事心態，「不要剩係敲下門，無人應就走」。