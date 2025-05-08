處理街道滴水　議員促設KPI引入懲處機制

批發及零售界議員今日(8日)在立法會恢復二讀辯論《2024年公眾衞生及市政(修訂)條例草案》時指出，修例對樓宇滲水、冷氣機滴水及垃圾屋的問題加大罰則外，會否考慮設KPI(績效指標)，他指食環署在18區都有巡邏隊，若屋苑內有冷氣機滴水，人員未能入內視，就只有等待住戶投訴，但若人員走到在街道上感覺到滴水便應該主動去處理。

至於如何在管理上跟進，他建議當局給予指引，例如巡視某地點後沒問題，但事後仍收到市民投訴，當局便應找當時巡邏有關地點的人員查問為何看不到，並要求該人員檢討，甚至乎會否作出懲處或影響對其晉升的機會，他強調一個問責制度令人員更加負責任，對漏水的問題及衞生環境相信有改善。

在居家漏水的問題方面，他指去年向相關部門反映屋企人投訴，但處理時間也花了大半年。他說：「你哋同事都嚟，咁我打電話去佢梗嚟，但程序方面，試浴缸、試廁所，原來用一隻色水，原來冇，於是又要約上面屋主下一個期，到時又要試下面地台有冇漏水，又試一輪，要分幾次去做，其實可唔可以縮減程序。」

他指市民對滲水滋擾困擾好大，當局在縮減處理滲水問題的程序上要動腦筋，善用科技都是一個方法，總之要快，不要令市民有不幸福感。