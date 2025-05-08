南丫海難死因研訊　倖存者供稱：以為「海泰號」後會避開

2012年10月1日南丫海難造成39人罹難，死因研訊今（8日）踏入第3日。死者家屬、「南丫四號」乘客趙炳全出庭作供。趙說當日見到「海泰號」駛近時，還以為對方會駛開，畢竟海面那麼大。豈料說時遲那時快，「海泰號」已撞過來，未幾他及家人掉到海中。胞姊一直下落不明，直至翌日「南丫四號」吊運上水面，才發現多一具屍體，「嗰個就係我家姐」。作供期間，趙不禁哽咽。死因研訊主任向趙說，要他回憶並不容易，代全港市民感謝他臨危不亂，幫忙拯救兩名不認識的人，「多謝你」。

死者趙少琼胞弟、「南丫四號」乘客趙炳全出庭作供。趙憶述，當日跟妻子、胞姊趙少琼等一行7人前往港燈發電廠參觀。他們在南丫島晚飯後，登上「南丫四號」，擬前往維港睇煙花。晚上8時許船隻開行。不久，他見到「海泰號」在「南丫四號」左方，以不慢的船速駛近，兩船相距約200米。趙心想，「海面咁大，無理由會撞埋嚟」，「海泰號」應會避開。惟不足半分鐘，說時遲那時快，「海泰號」已經衝過來，他整個人「撞埋落張櫈」，手上的東西都跌在地上。碰撞後，「南丫四號」整艘船「擺一擺」、「起一起」，他心知不妙。港燈職員隨即報案及派發救生圈。

趙炳全憶述，起初不知道「南丫四號」正下沉，直至約3分鐘後，他接過救生圈，並把救生圈交給胞姊趙少琼。他看不到胞姊有沒有套上救生圈，隨即便因船身傾斜而跌落海。他懂游水，浮在水面，期間協助兩名在水面的男女，登上前來支援的「南丫二號」，他自己亦扶着「南丫二號」吊下的繩上船。他在船上見到妻女等，心裡稍為安定，「奈何見唔到我家姐……」他等了15、16個鐘，醫院無消息就去殮房等，惟仍然杳無音訊。至10月2日下午，「南丫四號」被吊離海面，結果發現船底多一具女屍，「嗰個就係我家姐」。趙稱，以他憶及，兩船碰撞前，「南丫四號」沒減速或轉向。

案件編號：CCDI 1075-1113/2012