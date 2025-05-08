民營經濟促進法本月實施　促各地推動配套規定出台

內地上月底通過《民營經濟促進法》，自本月20日起施行，當中針對實踐中較突出的違規異地執法、利用行政或刑事手段違法干預經濟糾紛等問題明確作出禁止性規定，增強剛性約束。司法部副部長王振江周四（8日）在國新辦新聞發布會上表示，立法過程中始終堅持了統籌兼顧當下和長遠，為未來實踐發展留有空間，希望各地區、各部門以該法出台為契機，紮實做好貫徹實施工作，推動各項配套規定盡早出台實施。

王振江表示，受外部環境、政策落實不到位等內外多重因素交織影響，民營經濟在公平參與市場競爭、平等使用生產要素、獲取投融資支持和服務保障以及合法權益保護等方面，面臨一些困難和挑戰，亟須將黨中央、國務院關於民營經濟的方針政策和實踐中行之有效的經驗做法確定為法律制度，鞏固改革成果，激發民營經濟組織內生動力。他介紹，該法共9章78條，圍繞公平競爭、投資融資促進、科技創新、規範經營、服務保障、權益保護等方面建立完善相關制度機制，創下很多個「第一次」，如首次將堅持「兩個毫不動搖」寫入法律，首次明確民營經濟的法律地位等。

王振江指出，該法許多條文都具很強的針對性，如治理「背靠背」的條款、規範行政執法等方面的條款，筆墨不多，但含金量很大；又指作為基礎性的法律並非規定的愈細愈好，客觀實踐發展變化很快，細的規定有時也會束縛實踐發展。他希望各地區、各部門完整、準確、全面做好這部法律的宣傳解讀工作，落實好法律相關要求，協調各種支持保障措施落實落細，不斷完善促進民營經濟發展的制度體系，進一步優化法治化營商環境。