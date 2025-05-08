朱立倫批賴清德像希特拉　德指今日台灣不能與納粹相比

台灣地區領導人賴清德周四（8日）首次舉辦第二次世界大戰歐洲戰場結束戰事的紀念活動，並發表演說。國民黨主席朱立倫批評賴清德對在野黨的作為，是在做已故二戰納粹德國領袖希特拉做的事。德國在台協會周三（7日）回應指，今天的台灣絕不能與國家社會主義的暴政相比。

朱立倫周三在國民黨中常會上指出，二戰時的日本、德國、意大利都是法西斯主義，德國的希特拉、意大利已故獨裁者墨索里尼都是，他們藉民主之名動用司法手段，消滅在野黨並變成獨裁者，賴清德今天對在野黨的所作所為，就是在做希特拉做的事。

德國在台協會發聲明指，對朱立倫的言論深感失望和擔憂，不管是納粹政權的罪行、或德國與歐洲於1933年至1945年間發生的暴行，任何將前述事件與台灣當前政治局勢相提並論的企圖都令人不安。該會認為，台灣機構不能、也不該被比喻為納粹政權所使用的恐怖工具，呼籲國民黨領導層避免在境內政治論述中，進行不恰當且缺乏歷史敏感度的類比。聲明強調，無論在德國、台灣或整個國際社會，不應為政治目的扭曲過去記憶，應共同努力確保納粹時代的罪行永不被遺忘，並加強歷史意識。