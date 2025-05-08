涉違《國安條例》處理資金　郭鳳儀父親還押候訊　今申保釋遭拒

被懸紅百萬元通緝的在美港人組織「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀，其父親涉嫌協助處理她在港的財產，即一份保險單的資金。據悉，涉款超過10萬元。他被指違反《維護國家安全條例》，遭落案起訴一項處理潛逃者資金罪。案件已押後至6月13日再提訊。被告今（8日）在西九龍法院首度申請保釋。法庭聽取控辯雙方陳詞後，拒絕被告保釋，候訊期間被告須還押。

69歲被告郭賢生，控罪書上報稱任職商人。他被控一項「企圖直接或間接處理屬於有關潛逃者的或由有關潛逃者擁有或控制的任何資金或其他財務資產或經濟資源」罪。控罪指，被告於今年1月4日至2月27日期間，在港企圖直接或間接處理屬於名為郭鳳儀的有關潛逃者的，或由郭鳳儀擁有或控制的任何資金或其他財務資產或經濟資源，即一份壽險及綜合人身意外保險單，而該保險單可用以取得存於友邦保險（國際）有限公司的資金。據悉，涉案資金超過10萬元。

這宗案件在5月2日提訊，裁判官應控方申請，把案押後至6月13日再提訊。就保釋事宜，辯方當時申請押後，希望先索取有關保單，檢視保單條款，再決定是否申請保釋。辯方最後決定申請保釋，法庭今日開庭聽取陳詞。控方反對，法庭聽取控辯雙方陳詞後，最終拒絕被告保釋。

案件編號：WKCC 1884/2025