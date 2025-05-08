指非針對條文　立會主席兩度打斷議員發言　稱毋須讚官及商會

立法會今日(8日)審議《2024年公眾衞生及市政(修訂)條例草案》期間發生小風波，主席梁君彥兩度打斷批發及零售界議員邵家輝發言，指他不是針對草案條文發言，若再重複發表的言論，會停止他發言， 而邵則反駁指自己一直圍繞草案有關修訂處理充公腐爛貨品的問題。

在二讀通過有關條例草案後，進入全體委員會階段，邵家輝發言講述與政府商討處理充公腐爛貨品的過程，亦具名說出與多個業界及商會討論。講了5分鐘，他再撳掣要求發言，隨後他說：「嘥咁多時間講，依家坊間講議會啲人剩係喺度舉手，我哋唔係，我哋嘅工作唔係剩係喺度手，係審議政府嘅法例，有啲傳媒問我點解今屆講少咁多嘢，因為今屆政府好多法例好完善。」他又點名感謝副秘書長等人，指該等官員向商會再解釋，聽到業界反映後，同意修例。

他解釋，為何要點名多謝該等官員，指政府聽到合理的意見，便應與業界溝通，再修訂有關法例，應從善如流。他又說：「大家都知道局長帶領個局同政務司副司搞好成個香港清潔，但營商環境都要考慮，香港唔係剩係健康清潔，係全部，我哋都要營商，做生意剩係諗一面就『瓜梗』。」

此時，梁君彥打斷邵家輝發言，指邵要針對條文發言，「我已容許你講第二次，講咗好多唔係針對條文嘅，你不需要讚賞咁多個官員、所有議員、所有商會，請你返番嚟呢個辯論。」

邵家輝反駁，「修訂條例，議員可以5分鐘不斷咁講」，梁君彥即回應「你可以講5分鐘，但唔係5分鐘任你講吖嘛！你一定要返番嚟呢個辯論，呢個辯論就係辯論條文，你唔係辯論緊個條文吖嘛！」

邵再反駁：「我係辯論條文，其實市民又好，各位住同事又好，聽得好清楚，我係圍繞腐爛貨品，依家(法例)改咗，我用咁多時間去講，佢哋個局做得好好，都想特別提醒其他局，若議員有其他意見嘅時候，唔好一意孤行。」梁隨即說：「你提醒其他嘅局，可以喺二讀辯提醒，但唔係喺全體委會提醒。」

剛好第二次5分鐘發言屆滿，邵提出可否再撳掣發言，梁稱可以，再提醒「若果你繼續重複，我會停止你發言。」邵再發言指對於容易腐爛的產品與不容易爛的產品...」，梁即打斷指發言重複，邵即說：「我講完。」

梁隨即詢問環境及生態局局長謝展環會否想回應，謝似打圓場說：「感謝邵家輝議員提出的見寶貴意見，充分反映政府同立法會良好互動及合作，相信今次修正案會令草案更完善。」