當局指本港已實現5G全覆蓋　有望主導6G發展

由通訊事務管理局承辦的「6G全球高峰會」今日(8日)起一連兩天在港舉行，吸引全球逾600名行業專家及政策制訂者參加。商務及經濟發展局局長丘應樺在開幕致詞指，香港已實現全港5G覆蓋，本港5G可用性在亞太地區排名第一，強調本港的基礎設施為6G部署奠定堅實基礎，可在6G發展中發揮主導作用。

丘應樺指出，去年11月本港成為世界上首個拍賣6/7千兆赫(GHz)頻段無線電頻譜的城市，展示政府積極採用和支援下一代技術的態度。香港主要的流動網絡營運商已積極進行測試，並成功驗證5G Advanced，即5.5G技術在各項應用上的表現，包括大型無人機表演、世界級運動賽事等。

他續指，當局亦看到發展低空經濟的巨大潛力，正積極從電訊角度探討進一步的便利措施，支持低空經濟發展。同時，當局正研究簡化低地球軌道(LEO)衞星相關的許可程序，以吸引全球營運商、人才和投資，將香港打造成衞星創新中心。

他表示，香港具有獨特優勢，可在6G發展中發揮主導作用。目前香港已實現全港5G覆蓋，用戶約800萬，佔去年總人口的105%以上，本港5G可用性在亞太地區排名第一。本港光纖到戶或建築滲透率大約為90%，根據歐洲去年一份報告的資料，本港位列全球前5名。他強調，本港的基礎設施為6G部署奠定堅實基礎，體現支援尖端應用和服務的能力。