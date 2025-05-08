狠批美國挑起關稅戰自招損　議員促加強企業溝通深化經貿關係

關稅戰正在開打，政府亦指香港難以避免受影響。立法會今日(8日)辯論有關應對關稅貿易戰的議員議案。多名議員狠批特朗普政府挑起關稅戰，形容是「殺敵八百、自損一千」的舉動 ，有議員建議政府與企業和商會加強溝通，深化經貿關係及增加與內地企業合作。

提出動議的議員馬逢國強調關稅戰沒有贏家，正正是「殺敵八百、自損一千」的舉動 ，美國一再提高中國商品進口關稅，就是強行要他的國民付出更高昂的價格去購買生活必需品，反問是否得到他的國民的認可或這樣做又如何體現美國式的民主呢？他呼籲各界人士響應支持政府凝聚團結社會各界，去迎抗美國的霸道欺凌。

身兼行會成員的議員陳克勤指港府不應再對特朗普政府有任何幻想，要應對現在關稅戰的危機，最重要是配合好國家的應對策略。他指國家強硬地回擊美國霸凌的背後其實有兩招，一是未雨綢繆、二是沉着應戰。

為應對貿易戰，他認為政府應可做多及做好一點，除了中資企業外，日本是在本港設立公司最多的國家，其次為東盟，關注當局有否計劃跟這些企業或相關商會加強溝通，做好中間人角色，深化經貿關係。

議員陳曼琪批評美國挑起關稅貿易戰，一開始已突破常規經貿摩擦的範疇。從科技封鎖到貿易戰再到關稅戰，從抹黑一國兩制到干預香港司法獨立及香港事務。她指香港是國家唯一行使普通法的地區，可憑藉一國兩制及「普通法」的獨特優勢，助力國家完善涉外法治建設，加強與國際規則銜接、機制對接，營造國際一流營商環境，以國內國際雙循環格局吸引外資進入中國市場及幫助內地及香港企業「出海」。

她又提出11項建議，包括成立國際法治指標研究中心，提升國家國際法治話語權；開發中國特色國際法治人工智能大模型；把法律人工智能應用納入粵港澳大灣區司法合作重點，以及在於河套香港園區建涉外法律雲端數據儲存中心等。

紡織及製衣界議員陳祖恒指香港是高度外向型的經濟體，貿易是好主要的經濟活動，關稅戰無可避免對香港和紡織業界造成很大影響，而在前景不明朗、不穩定之下，「大家自然會袋住啲錢」，消費和投資力度會減低，對整體經濟影響可謂牽一髮動全身。

他指有危就有機，在新格局之下，很多國家希望減低對美國的依賴，要找Plan B變陣出擊，變相加快了構建以中國為首的全球供應鏈的速度。他建議香港可從三方面強化國際窗口角色，包括香港要用好各行業「內聯外通」優勢，深化國內國際業界的區域合作和連繫，團結應對關稅戰。

另一是建議政府要更主動出擊吸引更多內地企業落戶香港，當中他建議可以透過深化與國家各行業和產業集群的對接，先識別各省市縣、不同行業的出海需求和痛點，再配對適切的出海支援和服務，吸引內企利用香港作為供應鏈管理、國際市場、品牌發展及標準認證等領域的中心。

商務及經濟發展局副局長陳百里形容美國對從不設關稅的香港，徵收所謂「對等關稅」，是完全違反常理脫離事實，亦凸顯美方為打壓對手而作出的野蠻行為，強調政府已多次發聲明表示強烈不滿，敦促美方糾正錯誤行為，而政府已決定就事件向世貿組織提出申訴，目前正進行部署，按部推進相關工作。

他指局方已分別與本地主要商會、中小企業商會及受關稅影響較大的業界代表會面，聽取意見和商討應對措施。政府正繼續積極開拓新興市場，包括東盟、中東及拉丁美洲等，會繼續積極游說爭取盡快加入RCEP，並分別與馬來西亞及沙特阿拉伯政府，積極跟進開設經貿辦的計劃。