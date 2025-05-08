後樓梯掌摑少女　22歲女襲擊罪成囚4個月　官斥不考慮監禁外刑罰

早前網上平台瘋傳一段6分鐘影片，拍下一名少女站在一後樓梯，遭多名戴口的罩的男女上前掌摑至少15巴，並以粗口辱罵，其監護人獲悉事件後，報案求助。最終有6名年齡介乎15歲至22歲的男女懷疑涉案被捕，並被控襲擊致造成身體傷害罪。6人當中有一男4女承認控罪，繼早前其中3女1男被判入更生中心及戒毒所後，今日(8日)再有一名22歲女被告於西九龍裁判法院，被署理主任裁判官鄭念慈判囚4個月。鄭官拒絕接納此被告拒納被告參與度不高的說法，認為罪責應與其他被告相等。

6名被告分別為黃樂謙(18歲，無業)、袁珮儀(女，18歲，無業)、岑姓被告(女，15歲，學生)、湯佩凝(女，22歲，無業)、陳家怡(女，17歲)及周姓被告(女，16歲，學生)。6人被控於2024年8月1日至31日之間，確實日期不詳，在旺角金雞廣場18樓後樓梯與其他不知名人士襲擊一名女子，因而對該女子造成身體傷害。首5名被告承認控罪，其中袁、岑及陳被判入更生中心，黃被判入戒毒所，湯則於今天被判囚4個月，餘下的周則於5月21日答辯。

辯方替今被判刑的女被告湯佩凝求情時稱，她只掌摑了事主一下，案中參與度不高，且因一時衝動而犯案，望考慮她至今已還押2個月而輕判。裁判官則拒絕接納辯方說法，並指湯於案發時第一個出手，其後圍觀的其他人多次掌摑事主，事主未能離開，可想像到事主當時遭受的驚嚇和侮辱。裁判官指被告案發時年紀比其他被告大，除監禁外不考慮其他刑罰，最終判囚4個月。

案件編號：WKCC 1515/2025