黑幫同門疑為金錢反目　東涌持械廝殺　14男落網

本周一(5日)晚上約10時半，執法部門接獲報案，指東涌下嶺皮村附近有10數人手持武器聚集，期間曾發生爭執和毆鬥。警員趕抵現場時，相關人士已經逃去無蹤，只留下打鬥痕迹。警員翻查現場一帶的閉路電視影片及搜集情報後，掌握部分涉案人士的身份。調查顯示，兩群系出同門、活躍於東涌一帶的黑社會分子，因金錢問題發生糾紛，他們當晚在上址爭執，最後演變成聚眾毆鬥。

警員經調查後於各區採取行動，以涉嫌「毆鬥」拘捕14名男子(17至51歲)。其中一名28歲男子在上述打鬥過程中受傷，曾經前往醫院治理，當時有警員察覺其傷勢可疑，於是向他了解情況，惟該名男子故意隱瞞真相，聲稱傷勢是在其他地點由不知名人士造成。警員識穿謊言後，另以「誤導警務人員」拘捕該名男子。行動仍在進行中，將會繼續追緝其餘涉案人士歸案。

有指案中雙方在打鬥過程中曾經投擲汽油彈，調查人員表示確實在現場尋獲玻璃碎片及燒過的痕迹，但暫時未能確定有無牽涉汽油彈。

為了打擊黑社會活動及堵截其收入來源，執法部門於昨日(7日)展開代號「犁庭掃穴」的大型反黑行動，當中針對新界南區一些黑社會活躍黑點進行搜查和巡邏，當中再拘捕8名人士(24至66歲)，涉嫌「藏有攻擊性武器」和「藏有第一類毒藥」。