賴清德發表歐戰勝利紀念演說　警告勿坐視侵略

周四（8日）是二戰歐洲勝利日80周年紀念日，台灣外事部門首度舉辦茶會紀念。台灣地區領導人賴清德表示，歐戰爆發固然與威權政權的擴張野心有關，但全面爆發戰爭更因對侵略行為掉以輕心，二戰的慘痛經驗說明姑息只會讓侵略者食髓知味，直到不願卑躬屈膝的最後一人被消滅，侵略者才可能收手。他稱此刻紀念歐戰勝利有三大意義，包括武力侵略他國不義必敗，只有自由民主才能帶來國家發展，珍視和平就不能坐視侵略。

歐戰勝利80周年紀念茶會周四上午在台北賓館舉行，英國在台辦事處代表包瓊郁、美國在台協會台北辦事處代理處長柯傑民、賴清德等多名官員出席。賴清德致詞時表示，當前台灣與參加歐戰的許多民主國家共享相同價值、面臨相似挑戰，台歐正共同面對及經歷新極權集團的威脅。其中，攸關通訊與網絡安全、鋪設數十年的海底電纜，會遭刻意破壞；攸關民主健全發展的選舉會受各種境外錯假資訊干擾，在社會製造刻意對立；對既有國際規則、自由開放的公平市場，出現種種灰色地帶的挑戰、傾銷、施壓與侵擾。

賴清德呼籲全世界熱愛自由的人們與國家合作，在風險成為危機、危機變成向外擴張的野心前，團結起來讓侵略者的野心毫無可趁之機。在他發表歐戰勝利紀念演說前，台防務部門周四上午公布，截至當日清晨6時的前24小時，岩軍偵獲大陸軍機5架次、軍艦8艘次與一艘公務船在台灣周邊活動，其中一架軍機進入台灣西南空域。