港大團隊研噴鼻式減活疫苗應對季節性流感　惟未知何時可應用人體

香港大學李嘉誠醫學院公共衞生學院今日(8日)公布，學院領導的研究團隊聯同免疫與感染研究中心(C2i)合作，開發出兩種構建「噴鼻式」減活流感疫苗(LAIV)的疫苗平台。透過該兩種技術研發的通用疫苗，可望對抗常見及不斷變種的「季節性流感」，以及「禽流感」，且接種該兩項疫苗的小鼠，感染不同流感的存活率更可達100%。負責領導團隊、該學院公共衞生實驗室科學分部主任潘烈文指，目前研究仍處於研發階段，日後仍需經不同的臨床實驗才能應用，故難以保證是否及何時可應用於人體。

流感病毒不斷變種，出現「抗原轉變」、「抗原飄移」等，惟目前的季節性流感疫苗只能針對3種選定的病毒株，亦需要每年更新，而世界衞生組織亦曾表明需要研發通用性流感疫苗。由於減活疫苗可減少抗原飄移導致的疫苗不匹配情況，同時亦可誘導人體黏膜（例如上呼吸道）的免疫反應，且其「噴鼻式」設計亦能減少市民對「打針」的抗拒，故研究團隊針對流感減活疫苗開發進行研究，開發出兩種疫苗平台。

第一個平台是「a-1,3半乳糖基轉移酶」的減活疫苗。潘烈文解釋，該技術可將這種「轉移酶」的基因植入人類流感病毒的基因組，促使其表面出現「a-Gal」抗原。由於人體天然擁有「a-Gal」抗體，便識別受感染細胞，並產生免疫反應。團隊於實驗中，發現有接種「a-Gal」抗體及疫苗的小鼠，可有效抵抗不同流感及禽流感的病毒，其存活率更達100%。

另一個平台則為「密碼子使用偏好」的減活流感疫苗。公共衞生學院及院疫與感染研究中心錢康永指出，病毒及生物在合成蛋白質時使有不同偏好的「密碼子」（Codon），情況類似不同人喜歡吃不同食物。在偏好的密碼子下，病毒生長速度會更快。研究團隊透過將人類流感病毒的密碼子，改為禽流感的密碼子，發現有助減低病毒的繁殖速度，亦可提供不同種類流感與禽流感的保護，且能夠調節病毒減活程度，可因應不同人的接受程度調整。

目前兩項研究已經在第50屆日內瓦國際發明展獲得多個獎項。不過，潘烈文表示，雖然研究團隊希望盡快將技術應用於人體，亦對成果有一定信心，但強調目前仍處於研究階段，仍需經過不同階段的臨床測試，故不能確保何時才可應用於人類流感疫苗。