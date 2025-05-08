華稱做美朋友可能致命　促勿引狼入室破壞亞太和平

國防部新聞發言人張曉剛周四（8日）回應涉軍問題時表示，事實反覆證明，做美國的敵人是危險的，但做美國的朋友可能是致命的。中方奉勸有關國家不要引狼入室、甘當棋子，破壞亞太來之不易的和平安定。

美國防長海格塞斯近日要求制定2025年版國防戰略，強調在印太地區威懾中國；美軍又計劃2026年前在菲律賓蘇比克灣建立大型預置戰備倉庫，用於儲存武器裝備和後勤物資。張曉剛回應指，美方為維繫自身霸權私利，一再拿中國說事，妄圖把亞太變成「火藥桶」，把個別國家變成「炮灰」，批評此舉嚴重損害地區國家人民的安全福祉。

對於菲美「肩並肩」軍演期間，中國航母山東號現身菲律賓北部海域，張曉剛指山東號編隊在相關海域執行年度訓練任務，進一步檢驗提升航母編隊體系作戰能力，符合國際法和國際慣例，不針對特定國家和目標。他批評菲律賓某些人為一己私利「倚外鬧海」，拉攏美國等域外勢力壯膽打氣，破壞南海和平穩定，還妄圖在台灣問題上玩火滋事。中方正告菲方停止侵權挑釁，停止以任何方式衝撞中方核心利益。中方繼續採取堅決有力措施，捍衞國家領土主權和海洋權益。