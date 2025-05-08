華促美準備取消單邊加徵關稅　不會犧牲原則達協議

商務部新聞發言人何亞東周四（8日）回應中美經貿高層會談相關問題時表示，美方想通過談判解決問題，就要拿出談的誠意，在糾正錯誤做法、取消單邊加徵關稅等問題上做好準備，拿出行動，通過平等協商解決雙方關切。中國外交部發言人林劍同日亦稱，中方維護自身正當權益的決心不會改變，捍衞國際公平正義、維護多邊貿易體制的立場和目標也不變。

何亞東表示，如美方說一套做一套，繼續搞脅迫、訛詐，中方絕不會答應，更不會犧牲原則立場、犧牲國際公平正義去尋求達成任何協議。他又批評，美國近期取消對華小額包裹免稅政策，將損害兩國企業和消費者的利益，中方堅決反對。他強調，美方此舉改變不了跨境電商快速發展的勢頭，中方願與各國加強合作，共同營造公平可預期的政策環境，促進跨境電商健康可持續發展。

復旦大學美國研究中心副主任、教授宋國友向內媒表示，中國同意和美國接觸有利於更好傳達中方立場，但這不等於談判，也不意味讓步。他指出，無論是接觸、會談還是未來可能的談判，中方都將維護自身利益，這是中方考慮到國際經濟發展以及中美兩國互動而採取的善意舉措。