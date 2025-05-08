當局歡迎包括「窮遊」客訪港　目標提升旅客體驗增加城市「人氣」

今年首季逾1,200萬旅客人次訪港，短途及長途旅客均有雙位數增長。可是，不少旅客選擇「窮遊」，如借宿快餐店，被指對振興經濟無幫助。文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，歡迎所有類型的旅客訪港，為香港創造「人氣」，令城市充滿活力。她又說，旅客大多願意花錢，只是偏向購買具特色、其他地方沒有的產品，例如長洲太平清醮紀念品，而不只購買奢侈品。

羅淑佩接受外媒訪問時指，旅客雙位數增長反映海外旅客正在回歸，而剛過去的五一內地長假期間，有逾900團內地旅行團來港，很多都在港過夜，而過夜旅客平均留港3.2日。當局會想方法推出更多新景點等，吸引旅客來港及逗留更長時間，鞏固傳統市場之餘亦開拓新市場。她續指，首要目標是提升旅客的體驗，吸引他們一來再來，而服務業亦已逐漸明白旅客的需求。

啟德體育園最近開幕，並舉行2個大型演唱會。羅淑佩表示，主辦方反映非常喜歡新的主場館。但被問到新加坡先後以高價奪得美國天后Taylor Swift及Lady Gaga亞洲演唱會的獨家主辦權，香港會否參考做法，羅淑佩則指，每個城市有其獨特的吸引力，過往因為香港欠缺合適場館，無法舉辦大型演唱會及活動。她又說，香港的國際形象過去幾年受到打擊，現在正在努力追趕，而今年3月盛事連連，不少參加者來自海外，反映香港一切如常，有助打破外界對香港的誤解。