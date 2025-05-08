延誤多年　美售台1700枚拖式導彈逾半到貨

台灣2018年向美國採購1,700枚拖式2B反裝甲導彈系統，延誤交付多時。台媒周三（7日）報道，目前已有1,080枚到貨，剩餘620枚正辦理驗測作業，後續納入美軍運輸排程運往台灣。台灣陸軍強調，將持續透過對美電話會議、專案管理會議、台美各項研討會議等相關機制，掌握美方裝備交運進度，確保如期、如質、如預算獲裝。

台媒引述報告指，此案自2018年至今年編列逾118億元新台幣（約30億港元），向美採購100套新型拖式導彈發射系統、100輛悍馬車、1,700枚拖式2B導彈及附屬裝備，原定於2022年至去年分批交裝。台灣陸軍表示，美軍先前受疫情及全球晶片供應短缺影響，調整於前年8月起分批交運，至去年12月已交付100套拖式導彈發射系統及100輛悍馬車，拖式2B導彈去年底已全數完成產製，並由美軍依程序分批完成驗測及交運。軍方將持續掌握交運進度，爭取於建案期程內完成裝備部署，以快速提升反裝甲戰力。

另外，美國2020年批准售台野戰資訊通訊系統，以取代使用18年的戰術區域通訊系統，但因美方內部作業緩慢，延誤台方資通電軍的建軍計劃，故先後與美簽訂相關系統後續維持案來維持裝備效能。台防務部門近日送交的報告顯示，野戰資訊通訊系統上月已在美完成驗測，將於今年第4季交運首批裝備。